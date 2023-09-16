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В Бурятии три автомобиля столкнулись из-за коровы

В Бурятии три автомобиля столкнулись из-за коровы
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
ДТП произошло на федеральной трассе

Утром в субботу, 16 сентября, в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя машинами. Аварию спровоцировала корова, оказавшаяся на дороге.

- Около 9 часов утра произошло ДТП на 58 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта, недалеко от улуса Харгана. Совершён наезд на корову. В аварии повреждены три автомобиля, - сообщается в районной группе «Селенга-инфо».


Обстоятельства аварии уточняются. По всей видимости, один из водителей не успел среагировать на появление коровы на трассе и насмерть сбил животное. После чего произошли столкновения с ещё двумя автомобилями – один из них и вовсе улетел в кювет.



Как передавал «Байкал-Dailу», несколько дней назад сообщалось, что с начала года в Бурятии произошло 120 ДТП, связанных с наездами на животных – коров, лошадей, собак. В большинстве случаев это аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Вместе с тем, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, участники ДТП могут взыскать материальный ущерб за разбитые машины в гражданско-правовом порядке с владельцев животных, пасшихся без присмотра в неположенном месте.

ДТП коровы

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