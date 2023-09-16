В Бурятии вертолётом эвакуируют пострадавших при опрокидывании вездехода







Как сообщал «Байкал-Dailу», вездеход с пятью людьми



О состоянии пострадавших станет известно позже. Информация о происшествии уточняется.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вездеход с пятью людьми опрокинулся накануне вечером в верховье реки Сея . Травмы получили два человека. Инцидент произошёл в труднодоступной горной местности, так что утром к пострадавшим вылетел вертолёт МЧС. На его борту – бурятские спасатели и врачи Территориального центра медицины катастроф.О состоянии пострадавших станет известно позже. Информация о происшествии уточняется.

Спасатели эвакуируют двух людей, пострадавших при опрокидывании вездехода в отдалённом Курумканском районе Бурятии. Их доставляют в столицу республики на вертолёте МЧС.- Двух пострадавших в Бурятии транспортируют бортом Ми-8. Вертолёт ведомства доставит их в Улан-Удэ, после специалисты передадут их врачам, - сообщило МЧС России.