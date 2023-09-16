16 сентября

15 сентября

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В Иркутске сгорела кровля многоквартирного дома

Происшествия, 
Эвакуировались 23 человека

15 сентября в Иркутске тушили возгорание кровли четырёхэтажного многоквартирного дома на улице Альпийская. Из-за пожара из дома эвакуировались 23 человека.

- Сообщение о возгорании поступило на телефон 101 в 16:43. К тушению привлекались пять пожарных расчётов. Время ликвидации открытого горения - 17:49, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Огнём повреждена кровля на площади 150 квадратных метров.

Установлено, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём при выполнении ремонтных работ.

пожар

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