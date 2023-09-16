В Бурятии вездеход опрокинулся на реке, есть пострадавшие

К месту происшествия вылетел вертолёт
В Курумканском районе Бурятии в верховье реки Сея опрокинулся вездеход с пятью людьми. Двое из них получили травмы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Сообщение о произошедшем в МЧС поступило вечером в пятницу, 15 сентября. Известно, что инцидент произошёл в труднодоступной горной местности.
Утром в субботу, 16 сентября, на помощь пострадавшим вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. На борту находятся спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.
Информация уточняется.
К месту происшествия вылетел вертолёт
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