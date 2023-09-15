Столкнулись легковушка и мотоцикл
В пятницу, 15 сентября, около 13:15 на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль «Хонда Стрим» и мотоцикла.
- В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина не имеет права управления мототранспортом.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист без прав
Происшествия, Фото:
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