В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист без прав

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Столкнулись легковушка и мотоцикл



В пятницу, 15 сентября, около 13:15 на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобиль «Хонда Стрим» и мотоцикла.



- В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина не имеет права управления мототранспортом.



