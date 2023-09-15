Она незаконно получила 454 тысячи рублей
В городе Черемхово суд признал бывшую заведующую детским садом виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к лишению свободы условно.
- Установлено, что заведующая детским дошкольным образовательным учреждением издавала приказы о приёме на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняли. Несмотря на это, заведующая заполняла табели учёта рабочего времени, в связи с чем данным лицам начислялась заработная плата. Её фактически получала сама заведующая, - сообщили в областной прокуратуре.
Также прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденной причинённого преступлением ущерба в размере 454 тысяч рублей. Черемховский районный суд требования удовлетворил.
В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»
Происшествия, Фото:
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