В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»

Она незаконно получила 454 тысячи рублей



В городе Черемхово суд признал бывшую заведующую детским садом виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к лишению свободы условно.



- Установлено, что заведующая детским дошкольным образовательным учреждением издавала приказы о приёме на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняли. Несмотря на это, заведующая заполняла табели учёта рабочего времени, в связи с чем данным лицам начислялась заработная плата. Её фактически получала сама заведующая, - сообщили в областной прокуратуре.



Также прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденной причинённого преступлением ущерба в размере 454 тысяч рублей. Черемховский районный суд требования удовлетворил.

