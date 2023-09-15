Сообщение пришло в мессенджере
41-летний улан-удэнец лишился около 60 тысяч рублей, откликнувшись на сообщение от брата в мессенджере – «одолжить денег до завтра». Мужчина, не раздумывая, перевёл деньги через мобильное приложение банка на указанный банковский счёт.
- Спустя несколько часов, когда ему наконец удалось дозвониться до брата, выяснилось, что его профиль в мессенджере взломали мошенники, - сообщили в МВД по Бурятии.
В отделе полиции №2 возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Полиция предупреждает: никогда не переводите деньги, не убедившись, что их действительно просит ваш знакомый или близкий человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно телефонные мошенники убедили медсестру из Кяхтинского района перевести им более 600 тысяч рублей. Она поверила, что общается с «куратором из министерства здравоохранения РФ», а затем с «сотрудником Центробанка».
Улан-удэнец лишился денег, откликнувшись на просьбу «брата»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дверь пришлось вскрывать спасателям
Женщину поймали во время продажи наркотика
Он распространял наркотики в течение шести месяцев
Обвиняемую заключили под стражу
Автомобилисту ужесточили наказание
Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Наезд произошёл на улице Дорожная
Мужчина планировал распространять «синтетику», но его задержали
Забайкалка хранила наркотики на балконе
Расправа произошла в комнате общежития
Мальчика госпитализировали в детскую больницу
Она три дня оформляла кредиты в разных банках
Пожар произошёл в двухквартирном доме
Она попалась на излюбленную преступниками схему про «резервный счёт»
Он «кинул» клиентов на сумму свыше двух миллионов рублей