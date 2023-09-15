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Улан-удэнец лишился денег, откликнувшись на просьбу «брата»

Улан-удэнец лишился денег, откликнувшись на просьбу «брата»
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Сообщение пришло в мессенджере

41-летний улан-удэнец лишился около 60 тысяч рублей, откликнувшись на сообщение от брата в мессенджере – «одолжить денег до завтра». Мужчина, не раздумывая, перевёл деньги через мобильное приложение банка на указанный банковский счёт.

- Спустя несколько часов, когда ему наконец удалось дозвониться до брата, выяснилось, что его профиль в мессенджере взломали мошенники, - сообщили в МВД по Бурятии.

В отделе полиции №2 возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Полиция предупреждает: никогда не переводите деньги, не убедившись, что их действительно просит ваш знакомый или близкий человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно телефонные мошенники убедили медсестру из Кяхтинского района перевести им более 600 тысяч рублей. Она поверила, что общается с «куратором из министерства здравоохранения РФ», а затем с «сотрудником Центробанка».
мошенничество

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