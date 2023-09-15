В Бурятии волки гоняют пасущихся коров

Хозяев призвали позаботиться о сохранности своего скота



В Еравнинском районе Бурятии, в местности Бага Ярууна, появились волки, которые мешают коровам спокойно пастись. Об этом 14 сентября сообщили в группе «Еравна-инфо».



- Бага Ярууна, со стороны Хаймисана пасётся стадо коров, разных мастей. Волки гоняют коров, - говорится в сообщении.



Хозяев призвали позаботиться о сохранности своих коров, которые пасутся в этой местности, и усилить бдительность.

