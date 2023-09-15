Хозяев призвали позаботиться о сохранности своего скота
В Еравнинском районе Бурятии, в местности Бага Ярууна, появились волки, которые мешают коровам спокойно пастись. Об этом 14 сентября сообщили в группе «Еравна-инфо».
- Бага Ярууна, со стороны Хаймисана пасётся стадо коров, разных мастей. Волки гоняют коров, - говорится в сообщении.
Хозяев призвали позаботиться о сохранности своих коров, которые пасутся в этой местности, и усилить бдительность.
В Бурятии волки гоняют пасущихся коров
Происшествия, Фото:
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