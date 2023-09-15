15 сентября

14 сентября

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В Бурятии трёхлетний ребёнок запер себя в квартире

В Бурятии трёхлетний ребёнок запер себя в квартире
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дверь пришлось вскрывать спасателям

Вечером 14 сентября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозёрск трёхлетний ребёнок оказался один в запертой изнутри квартире.

По словам матери, она ненадолго вышла в подъезд. Оставшийся один ребёнок закрыл входную дверь на щеколду.

- Прибыв на место, спасатели в присутствии родственника и сотрудников полиции с использованием аварийно-спасательного инструмента вскрыли квартиру и обеспечили доступ к ребёнку, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

С мальчиком оказалось всё в порядке. 
спасатели

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