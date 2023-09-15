Дверь пришлось вскрывать спасателям
Вечером 14 сентября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозёрск трёхлетний ребёнок оказался один в запертой изнутри квартире.
По словам матери, она ненадолго вышла в подъезд. Оставшийся один ребёнок закрыл входную дверь на щеколду.
- Прибыв на место, спасатели в присутствии родственника и сотрудников полиции с использованием аварийно-спасательного инструмента вскрыли квартиру и обеспечили доступ к ребёнку, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
С мальчиком оказалось всё в порядке.
В Бурятии трёхлетний ребёнок запер себя в квартире
Происшествия, Фото:
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