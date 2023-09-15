Женщину поймали во время продажи наркотика
В Иркутске полицейские задержали подозреваемую в сбыте героина.
Ранее в полицию поступила информация, что 47-летняя женщина, живущая на улице Мамина-Сибиряка, продаёт наркотики.
- Благодаря грамотно спланированным действиям полицейских подозреваемую удалось задержать во время продажи наркосодержащих веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе обыска в её квартире обнаружили свёртки с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это свыше 500 гр героина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления.
В Иркутске задержали сбытчицу героина
Происшествия, Фото:
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