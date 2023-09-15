В Забайкалье 22-летняя многодетная мать убила знакомого

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Обвиняемую заключили под стражу



В Забайкальском крае 22-летняя жительница села Усугли, мать троих маленьких детей, убила своего знакомого, несколько раз ударив его ножом.



По данным следствия, преступление произошло 9 сентября. Вечером девушка ходе совместного распития спиртного нанесла несколько ударов ножом своему 45-летнему знакомому. Мужчина скончался от потери крови.



На девушку возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».



- Следователи задержали обвиняемую, проведён комплекс следственных мероприятий на месте происшествия. Допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ранее задержанная привлекалась к уголовной ответственности. У неё трое маленьких детей, однако мать ограничена в родительских правах.



Обвиняемая полностью признала вину.

