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В Забайкалье 22-летняя многодетная мать убила знакомого

В Забайкалье 22-летняя многодетная мать убила знакомого
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Обвиняемую заключили под стражу

В Забайкальском крае 22-летняя жительница села Усугли, мать троих маленьких детей, убила своего знакомого, несколько раз ударив его ножом.

По данным следствия, преступление произошло 9 сентября. Вечером девушка ходе совместного распития спиртного нанесла несколько ударов ножом своему 45-летнему знакомому. Мужчина скончался от потери крови.

На девушку возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

- Следователи задержали обвиняемую, проведён комплекс следственных мероприятий на месте происшествия. Допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ранее задержанная привлекалась к уголовной ответственности. У неё трое маленьких детей, однако мать ограничена в родительских правах.

Обвиняемая полностью признала вину.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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