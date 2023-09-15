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В Улан-Удэ водителя-наркомана отправили за решётку

В Улан-Удэ водителя-наркомана отправили за решётку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Автомобилисту ужесточили наказание

26-летнему жителю Улан-Удэ, не раз пойманному на вождении в нетрезвом виде, заменили условный срок реальным лишением свободы.

Ранее Октябрьский районный суд признал молодого человека виновным по статье ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления».

В декабре 2022 года сотрудники ГИБДД задержали горожанина, когда он в состоянии наркотического опьянения управлял автомобилем «Субару Легаси», принадлежащим его знакомому. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек с 2014 года состоит на учёте у врача-нарколога, имеет судимость за аналогичное преступление и лишён водительских прав.

Районный суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил водительских прав на два года.

Прокуратура сочла вынесенное решение чрезмерно мягким.

- Не согласившись с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Поскольку отбытое осуждённым наказание в виде обязательных работ по предыдущему приговору не оказало должного воспитательного воздействия на виновного, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Верховный суд Бурятии, повторно рассмотрев уголовное дело, согласился с доводами прокурора и назначил водителю-наркоману уже 1 год лишения свободы. Он отправится в колонию-поселение. 
водители наркотическое опьянение

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