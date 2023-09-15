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В Улан-Удэ мужчину из-за долга сожгли заживо

В Улан-Удэ мужчину из-за долга сожгли заживо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх мужчин, которые заживо сожгли человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, преступление произошло в ноябре 2022 года. 54-летний житель Улан-Удэ организовал нападение на задолжавшего ему соседа. В качестве исполнителей преступления он привлёк своего родственника и двух его знакомых.

- Распределив роли, исполнители ворвались к потерпевшему домой, избили его и потребовали передачи денег в сумме, значительно превышающей долг. Не добившись выполнения требований, один из нападавших облил мужчину горючей жидкостью и поджёг его. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался, - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемым предъявлено обвинение по статьям 162 УК РФ «Разбой» и 105 УК РФ «Убийство». За совершение наиболее опасного из этих деяний законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Бурятии. 
убийство разбой Поджог

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