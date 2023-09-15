Мужчина планировал распространять «синтетику», но его задержали
Якутский городской суд назначил 8 лет лишения свободы жителю Бурятии за попытку сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.
- Установлено, что мужчина с декабря 2022 года по апрель 2023 года посредством общения в мессенджере вступил в организованную группу и планировал распространять наркотические средства синтетической группы путём оборудования тайников (закладок) на территории города Якутска, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Однако закладчик к своей «работе» приступить не успел: его задержали сотрудники транспортной полиции.
Жителям Бурятии признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сетей, организованной группой, в особо крупном размере». Суд приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как сообщал «Байкал-Dailу», этим летом в Улан-Удэ за распространение синтетических наркотиков осудили двух братьев. Они получили 27 лет колонии на двоих.
Неудавшийся закладчик из Бурятии получил 8 лет колонии в Якутии
Происшествия, Фото:
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