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Неудавшийся закладчик из Бурятии получил 8 лет колонии в Якутии

Неудавшийся закладчик из Бурятии получил 8 лет колонии в Якутии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина планировал распространять «синтетику», но его задержали

Якутский городской суд назначил 8 лет лишения свободы жителю Бурятии за попытку сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере.

- Установлено, что мужчина с декабря 2022 года по апрель 2023 года посредством общения в мессенджере вступил в организованную группу и планировал распространять наркотические средства синтетической группы путём оборудования тайников (закладок) на территории города Якутска, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Однако закладчик к своей «работе» приступить не успел: его задержали сотрудники транспортной полиции.

Жителям Бурятии признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сетей, организованной группой, в особо крупном размере». Суд приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этим летом в Улан-Удэ за распространение синтетических наркотиков осудили двух братьев. Они получили 27 лет колонии на двоих.

наркотики

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