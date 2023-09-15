В Забайкалье соседи пожаловались на подозрительную квартиру

Забайкалка хранила наркотики на балконе
Жильцы многоэтажки в Краснокаменске сообщили в полицию о специфическом запахе в одной из квартир. Для проверки информации на место были направлены сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.
На балконе квартиры наркополицейские обнаружили полимерный пакет с веществом, имеющим характерный запах конопли. По результатам экспертизы оказалось, что 41-летняя забайкалка хранила более двух с половиной килограммов наркотического средства – марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до десяти лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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