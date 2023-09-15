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В Забайкалье соседи пожаловались на подозрительную квартиру

В Забайкалье соседи пожаловались на подозрительную квартиру
Происшествия,  Фото:из архива
Забайкалка хранила наркотики на балконе

Жильцы многоэтажки в Краснокаменске сообщили в полицию о специфическом запахе в одной из квартир. Для проверки информации на место были направлены сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

На балконе квартиры наркополицейские обнаружили полимерный пакет с веществом, имеющим характерный запах конопли. По результатам экспертизы оказалось, что 41-летняя забайкалка хранила более двух с половиной килограммов наркотического средства – марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до десяти лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край наркотики

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