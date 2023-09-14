Расправа произошла в комнате общежития
40-летний гражданин одной из среднеазиатских республик признан в Улан-Удэ виновным в убийстве, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.
Несколько соотечественников жили вместе в комнате общежития на улице Октябрьская. 7 мая 2023 года в течение дня они распивали алкоголь. Ночью пьяный мужчина поссорился с земляком из своей компании и позвал его «поговорить» на улицу. Там он сильно избил противника руками и ногами по голове и телу.
Затем они вернулись в комнату, где нападавший продолжил избивать жертву. Спустя некоторое время агрессивный мужчина устал и уснул.
Утром в общежитие приехал улан-удэнец, у которого все эти рабочие трудились по найму. Увидев избитого мужчину, он вызвал врачей. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший вскоре скончался.
Приговором суда убийце назначено 11 лет в колонии строгого режима.
В Улан-Удэ рабочего из Средней Азии приговорили к 11 годам колонии
Происшествия, Фото:
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