Она три дня оформляла кредиты в разных банках
Телефонные мошенники убедили медсестру из Кяхтинского района Бурятии перевести им более 600 тысяч рублей. Она поверила, что общается с «куратором из министерства здравоохранения РФ», а затем с «сотрудником Центробанка».
- В полицию обратилась сотрудница больницы, которая сообщила о мошенничестве. Она получила сообщение в мессенджере якобы от главного врача, что скоро с ней свяжется «куратор из министерства здравоохранения РФ».Выйдя на связь, неизвестный сообщил 62-летней женщине, что ей позвонят сотрудники службы безопасности Центробанка, о разговоре с которыми никого уведомлять не нужно. Для убедительности мошенник предварительно выслал ей в мессенджер скан удостоверения сотрудника банка, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Доверчивая женщина выслушала аферистов, которые заявили, что неизвестные оформили на неё крупный кредит, а в ближайшее время с её банковских карт спишутся все деньги. «Чтобы заблокировать эти операции, надо самой оформить кредит и перевести деньги на указанный безопасный счёт», - заявили звонившие.
В течение трех дней потерпевшая оформляла кредиты в трёх разных банках. Всего она взяла более 600 тысяч рублей.
Что её обманули, женщина поняла после того, когда аферисты перестали отвечать на звонки.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно пожилая жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 7 млн рублей – деньги она получила ранее от продажи квартиры во Владивостоке.
В Бурятии медсестра перевела крупную сумму «куратору из минздрава РФ»
Происшествия, Фото:
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