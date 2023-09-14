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В Бурятии медсестра перевела крупную сумму «куратору из минздрава РФ»

В Бурятии медсестра перевела крупную сумму «куратору из минздрава РФ»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она три дня оформляла кредиты в разных банках

Телефонные мошенники убедили медсестру из Кяхтинского района Бурятии перевести им более 600 тысяч рублей. Она поверила, что общается с «куратором из министерства здравоохранения РФ», а затем с «сотрудником Центробанка».

- В полицию обратилась сотрудница больницы, которая сообщила о мошенничестве. Она получила сообщение в мессенджере якобы от главного врача, что скоро с ней свяжется «куратор из министерства здравоохранения РФ».Выйдя на связь, неизвестный сообщил 62-летней женщине, что ей позвонят сотрудники службы безопасности Центробанка, о разговоре с которыми никого уведомлять не нужно. Для убедительности мошенник предварительно выслал ей в мессенджер скан удостоверения сотрудника банка, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Доверчивая женщина выслушала аферистов, которые заявили, что неизвестные оформили на неё крупный кредит, а в ближайшее время с её банковских карт спишутся все деньги. «Чтобы заблокировать эти операции, надо самой оформить кредит и перевести деньги на указанный безопасный счёт», - заявили звонившие.

В течение трех дней потерпевшая оформляла кредиты в трёх разных банках. Всего она взяла более 600 тысяч рублей.

Что её обманули, женщина поняла после того, когда аферисты перестали отвечать на звонки.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно пожилая жительница Улан-Удэ перевела мошенникам 7 млн рублей – деньги она получила ранее от продажи квартиры во Владивостоке. 
мошенничество

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