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В Забайкалье трое бездомных погибли на пожаре

В Забайкалье трое бездомных погибли на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пожар произошёл в двухквартирном доме

Утром 14 сентября трое бездомных погибли на пожаре в двухквартирном доме на станции Степь в Оловяннинском районе Забайкальского края.

Сообщение о пожаре поступило в 9 часов. Когда пожарные прибыли, горела квартира №1 и крыша дома. В ходе тушения при разборе сгоревших конструкций были обнаружены останки трёх человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

- Со слов администрации населённого пункта, в доме находились лица без определённого места жительства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники следственного комитета, полиции, государственного пожарного надзора, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Игорь Масюков.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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