В Забайкалье трое бездомных погибли на пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожар произошёл в двухквартирном доме



Утром 14 сентября трое бездомных погибли на пожаре в двухквартирном доме на станции Степь в Оловяннинском районе Забайкальского края.



Сообщение о пожаре поступило в 9 часов. Когда пожарные прибыли, горела квартира №1 и крыша дома. В ходе тушения при разборе сгоревших конструкций были обнаружены останки трёх человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



- Со слов администрации населённого пункта, в доме находились лица без определённого места жительства. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники следственного комитета, полиции, государственного пожарного надзора, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Игорь Масюков.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



