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Жительница Иркутской области перевела мошенникам 1,2 млн рублей

Жительница Иркутской области перевела мошенникам 1,2 млн рублей
Происшествия, 
Она попалась на излюбленную преступниками схему про «резервный счёт»

В полицию Нижнеилимского района Иркутской области обратилась 39-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что аферисты похитили у неё свыше миллиона рублей.

Мошенники провернули популярную схему с «резервным счётом».

- Потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал ей легенду о попытке аферистами оформить кредит на её имя и похитить с личного счета накопления. Для сохранности сбережений они потребовали перевести денежные средства на «резервный счёт», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина, поверив аферистам, выполнила все указания. Она оформила на себя кредит и перевела все деньги, включая личные накопления, на неизвестный счёт. Всего она потеряла 1,2 млн рублей.

мошенничество

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