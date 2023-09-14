Жительница Иркутской области перевела мошенникам 1,2 млн рублей

Она попалась на излюбленную преступниками схему про «резервный счёт»



В полицию Нижнеилимского района Иркутской области обратилась 39-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что аферисты похитили у неё свыше миллиона рублей.



Мошенники провернули популярную схему с «резервным счётом».



- Потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал ей легенду о попытке аферистами оформить кредит на её имя и похитить с личного счета накопления. Для сохранности сбережений они потребовали перевести денежные средства на «резервный счёт», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Женщина, поверив аферистам, выполнила все указания. Она оформила на себя кредит и перевела все деньги, включая личные накопления, на неизвестный счёт. Всего она потеряла 1,2 млн рублей.



