В Улан-Удэ менеджер автосервиса оказался крупным мошенником

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он «кинул» клиентов на сумму свыше двух миллионов рублей



Полиция Улан-Удэ завершила расследование уголовных дел в отношении 33-летнего менеджера автосервиса, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. В общей сложности мужчина нанёс ущерб клиентам на сумму свыше двух миллионов рублей.



Ранее в полицию поступили заявления от двух горожан по факту невыполнения условий договора и хищения 385 тысяч рублей.



Полицейские в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний менеджер по закупкам и оформления заказов в автосалоне.



- Мужчина принимал заказы от клиентов на ремонт автомашины, фиктивно оформлял заявки на поставку запчастей, а денежные средства переводил на личный счёт. Руководство автосервиса не владело информацией о приёме сотрудником заказов и последующем невыполнении своих обязательств перед клиентами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В июне полицейские установили причастность подозреваемого ещё к четырём эпизодам преступлений по аналогичной схеме мошенничества.



Так, в течение прошлого года, будучи специалистом по розничным продажам другого автосалона, мужчина обманул клиентов в общей сложности на сумму более 1, 9 миллиона рублей.



Недавно уголовные дела по статье «Мошенничество» ушли в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину.

