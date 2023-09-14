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В Улан-Удэ менеджер автосервиса оказался крупным мошенником

В Улан-Удэ менеджер автосервиса оказался крупным мошенником
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он «кинул» клиентов на сумму свыше двух миллионов рублей

Полиция Улан-Удэ завершила расследование уголовных дел в отношении 33-летнего менеджера автосервиса, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. В общей сложности мужчина нанёс ущерб клиентам на сумму свыше двух миллионов рублей.

Ранее в полицию поступили заявления от двух горожан по факту невыполнения условий договора и хищения 385 тысяч рублей.

Полицейские в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний менеджер по закупкам и оформления заказов в автосалоне.

- Мужчина принимал заказы от клиентов на ремонт автомашины, фиктивно оформлял заявки на поставку запчастей, а денежные средства переводил на личный счёт. Руководство автосервиса не владело информацией о приёме сотрудником заказов и последующем невыполнении своих обязательств перед клиентами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В июне полицейские установили причастность подозреваемого ещё к четырём эпизодам преступлений по аналогичной схеме мошенничества.

Так, в течение прошлого года, будучи специалистом по розничным продажам другого автосалона, мужчина обманул клиентов в общей сложности на сумму более 1, 9 миллиона рублей.

Недавно уголовные дела по статье «Мошенничество» ушли в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину.
мошенничество

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