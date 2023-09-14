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Забивший мужчину до смерти 19-летний иркутянин предстанет перед судом

Забивший мужчину до смерти 19-летний иркутянин предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший скончался в больнице через несколько дней

В Иркутске предстанет перед судом 19-летний местный житель, который до смерти избил знакомого на бульваре Постышева. Его будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Всё произошло днём 6 июля. Молодой человек возле дома на бульваре Постышева встретил знакомого, с которым ранее поссорился. Между ними снова возник конфликт, переросший в драку.

- Обвиняемый нанёс несколько ударов потерпевшему, от которых он упал на землю. В последующем молодой человек ногой нанёс удар мужчине по голове. От полученных травм 42-летний потерпевший скончался в больнице через несколько дней, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. На допросе следователям СК он признался в содеянном и заявил, что раскаивается.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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