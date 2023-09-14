В Забайкалье домушник испугался и бросил украденное на месте

На неудачливого вора возбудили уголовное дело



В полицию посёлка Агинское Забайкальского края поступило сообщение о ночной краже из частного дома.



Полицейские установили, что хозяйка в момент кражи отсутствовала. А когда она вернулась домой, обнаружила открытое настежь окно и чужой рюкзак. Там лежали её вещи: фен, золотые кольца, кулон, цепочки, серьги, а также продукты.



Вскоре по горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель. Он пояснил оперативникам, что гулял по посёлку и обратил внимание на дом, в котором не горел свет.



- Злоумышленник, зашёл в ограду и, предположив, что хозяева могут прятать ключи на веранде, нашёл их и проник в дом. Сложив похищенное имущество в рюкзак, он увидел, что во двор заехал автомобиль. Испугавшись быть застигнутым на месте преступления, он вылез в окно и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу.



