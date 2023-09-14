В Бурятии остановили машину, набитую мешками с омулем









- Злоумышленник - 28-летний неработающий житель посёлка Селенгинск – ранее не привлекался к уголовной ответственности. За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 1,5 миллионов рублей. Изъятый омуль передан на хранение.



- Злоумышленник - 28-летний неработающий житель посёлка Селенгинск – ранее не привлекался к уголовной ответственности. За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 1,5 миллионов рублей. Изъятый омуль передан на хранение.

В Бурятии продолжается второй этап операции «Путина-2023».Вечером 11 сентября в Кабанском районе на автодороге Тресково – Шергино – Оймур сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. В нём нашли сразу пять мешков с незаконно выловленным байкальским омулем.Водитель автомобиля пояснил, что купил рыбу у неизвестного в одном из сёл Кабанского района. Всего было изъято 203 омуля массой 150 килограммов.Мужчина заверил, что всю эту рыбу собирался съесть сам и продавать не собирался.Второй этап операции «Путина» будет длиться до 15 ноября.