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В Бурятии остановили машину, набитую мешками с омулем

В Бурятии остановили машину, набитую мешками с омулем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Водитель заявил, что всю рыбу собирался съесть сам

В Бурятии продолжается второй этап операции «Путина-2023».

Вечером 11 сентября в Кабанском районе на автодороге Тресково – Шергино – Оймур сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. В нём нашли сразу пять мешков с незаконно выловленным байкальским омулем.

Водитель автомобиля пояснил, что купил рыбу у неизвестного в одном из сёл Кабанского района. Всего было изъято 203 омуля массой 150 килограммов.

Мужчина заверил, что всю эту рыбу собирался съесть сам и продавать не собирался. 

 

- Злоумышленник - 28-летний неработающий житель посёлка Селенгинск – ранее не привлекался к уголовной ответственности. За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в незаконной добыче и сбыте байкальского эндемика, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 1,5 миллионов рублей. Изъятый омуль передан на хранение.


Второй этап операции «Путина» будет длиться до 15 ноября.
омуль браконьерство

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