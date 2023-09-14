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В Бурятии арестовали мужчину, спалившего Lexus экс-возлюбленной

В Бурятии арестовали мужчину, спалившего Lexus экс-возлюбленной
Происшествия,  Фото:предоставлено Баунтовским райсудом
Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, мужчина мог скрыться

Как сообщал «Байкал-Daily», около ночью 10 сентября во дворе дома в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сгорел автомобиль Lexus, принадлежащий местной жительнице. Дорогую иномарку, как выяснилось, из ревности поджёг бывший сожитель женщины.



13 сентября решением Баунтовского районного суда 59-летний обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе суда раскрыли некоторые подробности произошедшего. Следствие установило, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина перелез через забор во двор бывшей возлюбленной, облил Lexus бензином и поджёг, после чего сбежал.

Женщина обратилась в полицию, после чего по записям с камер видеонаблюдения и была установлена личность поджигателя. По счастливому совпадению, камеры в ограде своего дома женщина установила только накануне.

Проснувшись наутро и протрезвев, мужчина испугался последствий сделанного и поспешил уехать на своей машине из района. Впрочем, сотрудники ГИБДД задержали его в Еравнинском районе.

Потерпевшая оценила ущерб в 1,5 млн рублей.


В отношении мстителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», мужчине предъявлено обвинение.

- Необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что О. обвиняется в совершении преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет; обвиняемый не трудоустроен; совершив преступление, он скрылся от органов полиции и покинул территорию района. По мнению следствия, находясь на свободе, О. может оказать давление на потерпевшую. Кроме того, у О. отсутствует постоянное место жительства на территории Баунтовского района, что, по мнению следствия, даёт основание полагать, что О. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, - пояснили в пресс-службе суда.

Суд, согласившись с доводами следствия, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца обвиняемый проведёт в СИЗО.
Поджог умышленное уничтожение имущества

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