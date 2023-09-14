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В Бурятии всадника задержали за незаконную охоту

В Бурятии всадника задержали за незаконную охоту
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Оружие изъяли для последующего уничтожения

В Закаменском районе сотрудники Росгвардии и инспекторы Бурприроднадзора в ходе совместного рейда изъяли незаконное оружие.

В лесу в 15 километрах от улуса Шара-Азарга они заметили всадника на коне. В ходе проверки документов и досмотра у мужчины было обнаружено заряженное огнестрельное оружие и патроны.


- Гражданин находился в общедоступных охотничьих угодьях, не имея специального разрешения на осуществление охоты и разрешительных документов на оружие. В отношении 56-летнего местного жителя составлены протоколы об административных правонарушениях за незаконную охоту и нарушение правил оборота оружия. Материалы переданы в мировой суд для рассмотрения о привлечении к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Изъятое огнестрельное гладкоствольное оружие марки ТОЗ передано на экспертизу и последующее уничтожение.
Росгвардия браконьерство незаконная охота

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