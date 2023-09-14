Ребёнка с серьёзной травмой эвакуировали в Улан-Удэ
Несчастный случай произошёл в одном из районов Бурятии. Как сообщили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК), 13-летний местный житель получил серьёзную травму от вил. В этот момент он находился с родителями на сенокосе.
Мальчика доставили в центральную районную больницу, а вечером того же дня успешно эвакуировали его в Улан-Удэ. В столицу республики ребёнка перевезли на специализированном санитарном транспорте.
Сейчас он находится в детской республиканской клинической больнице.
В Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребёнка с серьёзной травмой эвакуировали в Улан-Удэ
В полицию о нём сообщил бдительный очевидец
Молодые люди также повредили рояль
В них участвовали спасатели, полицейские и односельчане мужчины
С начала года в республике произошло более 130 аварий с участием мототехники
Молодого человека отправили в колонию
На помощь пришли спасатели
Она обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
В итоге преступники оформили на неё кредит
Опрокинулся автомобиль «Тойота Виш»
Вор увёз их на такси
Отец троих детей избивал только старшего ребёнка
На мужчину возбудили уголовное дело
Салон полностью выгорел
При этом женщина знала о таких способах мошенничества