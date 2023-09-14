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В Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы

В Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнка с серьёзной травмой эвакуировали в Улан-Удэ

Несчастный случай произошёл в одном из районов Бурятии. Как сообщили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК), 13-летний местный житель получил серьёзную травму от вил. В этот момент он находился с родителями на сенокосе.

Мальчика доставили в центральную районную больницу, а вечером того же дня успешно эвакуировали его в Улан-Удэ. В столицу республики ребёнка перевезли на специализированном санитарном транспорте.

Сейчас он находится в детской республиканской клинической больнице.

пострадавшие дети больница

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