В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с сотрудниками ДПС









- За рулём находился 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилась и причина, по которой он попытался скрыться от полицейских. В августе этого года он уже задерживался инспекторами ДПС за вождение транспортным средством нетрезвом виде. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вечером в понедельник, 11 сентября, в полицию Улан-Удэ позвонил очевидец и рассказал, что в ДНТ на Левом берегу разъезжает пьяный водитель на иномарке. Бдительный свидетель назвал госномер машины.Ориентировка была передана экипажам ДПС. Около 22 часов на улице Иволгинская автоинспекторы заметили этот автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако водитель «Тойоты» проигнорировал требование полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности для участников дорожного движения.Автомобиль нарушителя экипажи ГИБДД блокировали во дворах жилого сектора по улице Оцимика.