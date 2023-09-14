В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с сотрудниками ДПС

Вечером в понедельник, 11 сентября, в полицию Улан-Удэ позвонил очевидец и рассказал, что в ДНТ на Левом берегу разъезжает пьяный водитель на иномарке. Бдительный свидетель назвал госномер машины.
Ориентировка была передана экипажам ДПС. Около 22 часов на улице Иволгинская автоинспекторы заметили этот автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако водитель «Тойоты» проигнорировал требование полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.
В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности для участников дорожного движения.
Автомобиль нарушителя экипажи ГИБДД блокировали во дворах жилого сектора по улице Оцимика.
- За рулём находился 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилась и причина, по которой он попытался скрыться от полицейских. В августе этого года он уже задерживался инспекторами ДПС за вождение транспортным средством нетрезвом виде. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения мужчина будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.