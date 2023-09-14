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На главной площади Улан-Удэ хулиганы с разбегу запрыгивали на зелёного коня

На главной площади Улан-Удэ хулиганы с разбегу запрыгивали на зелёного коня
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Молодые люди также повредили рояль

На площади Советов в Улан-Удэ произошёл очередной «налёт» на декоративную скульптуру зелёного коня. Поздним вечером неизвестные с разбегу запрыгивали на коня, который стоит на дыбах. Видео опубликовали 13 сентября в паблике «Аноним 03».

«Двое парней на площади Советов сломали скульптуру коня и разбирали фортепьяно», - возмущается автор.

На кадрах видно, что сильного прыжка скульптура покачнулась, но всё же устояла.


Пользователей немало возмутило поведение неизвестных. Они пишут:

«Нужно по прайсу узнать цену коня и фортепьяно и всю сумму заставить отрабатывать»,
«Вот, как воспитали, так и видят себя. Это надо мам с папой показывать, из-за таких людей в нашем городе ничего не хотят делать»,
«Наш город пытаются сделать красивым. Такие как они всё портят, как дикари себя ведут, что площадь, что фонтаны и т.д. Потом говорят, что у нас город грязный, люди сами мусорят ведут себя как свиньи. Это воспитание и не только»,
«Я вообще в шоке, ну нет мозгов от слова совсем».

Несмотря на неоднократные просьбы не садиться на топиарии в виде коней, горожане частенько их седлают. Кроме того, второе лето подряд «достаётся» декоративному роялю.


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня кто-то вырвал часть двух белых клавиш. Спустя месяц после ремонта на рояле не оказалось двух чёрных и половины белой клавиши.

На прошлой неделе вандалы вновь оторвали большой кусок белых и чёрных клавиш.




хулиганство

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