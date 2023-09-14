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В Бурятии мотоциклист без прав и его пассажир пострадали в ДТП

В Бурятии мотоциклист без прав и его пассажир пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года в республике произошло более 130 аварий с участием мототехники

Накануне, 13 сентября, в Кабанском районе Бурятии в результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. При этом водительских прав у мужчины, управлявшего мотоциклом, нет.

- Около 17 часов 49-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий права управления транспортным средством, следуя по улице Братьев Мункоевых в селе Хандала, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель и его 48-летний пассажир с травмами были госпитализированы в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего с начала года в Бурятии произошло 137 ДТП с участием мототехники. В таких авариях 8 человек погибли, ещё 107 получили травмы. В том числе пострадали 37 несовершеннолетних.

В 95 случаях водители не имели водительских прав, в 71 ДТП пренебрегли мотошлемом, а в 28 авариях ехали в состоянии опьянения.

- По сравнению с прошлым годом увеличилось как число самих ДТП, так и погибших и раненных в них людей. В аналогичном периоде прошлого года было 120 аварий с участием мототранспорта, в них погибли 5 человек и травмированы 73 участника дорожного движения, - отметили в Госавтоинспекции.



ДТП мотоциклисты

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