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В Бурятии парень убил знакомого на берегу Гусиного озера

В Бурятии парень убил знакомого на берегу Гусиного озера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодого человека отправили в колонию

19-летний житель Улан-Удэ, убивший знакомого на берегу Гусиного озера, получил 8,5 лет колонии.

Убийство произошло в апреле этого года.

- Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха на берегу озера Гусиное. В ходе возникшей ссоры он нанёс своему 29-летнему знакомому множество ударов ножом по телу. От полученных ран он скончался на месте происшествия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Гусиноозёрский городской суд назначил молодому убийце 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
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