Молодого человека отправили в колонию
19-летний житель Улан-Удэ, убивший знакомого на берегу Гусиного озера, получил 8,5 лет колонии.
Убийство произошло в апреле этого года.
- Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха на берегу озера Гусиное. В ходе возникшей ссоры он нанёс своему 29-летнему знакомому множество ударов ножом по телу. От полученных ран он скончался на месте происшествия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Гусиноозёрский городской суд назначил молодому убийце 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии парень убил знакомого на берегу Гусиного озера
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С начала года в республике произошло более 130 аварий с участием мототехники
Молодого человека отправили в колонию
На помощь пришли спасатели
Она обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
В итоге преступники оформили на неё кредит
Опрокинулся автомобиль «Тойота Виш»
Вор увёз их на такси
Отец троих детей избивал только старшего ребёнка
На мужчину возбудили уголовное дело
Салон полностью выгорел
При этом женщина знала о таких способах мошенничества
Горел жилой дом
Старший сержант Эльшан Дашдамиров находился неподалёку с братом и друзьями
По банкоматам она ездила с 23-летним внуком
Его обезображенное тело обнаружили в квартире столичной высотки