В Бурятии парень убил знакомого на берегу Гусиного озера

Молодого человека отправили в колонию



19-летний житель Улан-Удэ, убивший знакомого на берегу Гусиного озера, получил 8,5 лет колонии.



Убийство произошло в апреле этого года.



- Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха на берегу озера Гусиное. В ходе возникшей ссоры он нанёс своему 29-летнему знакомому множество ударов ножом по телу. От полученных ран он скончался на месте происшествия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Гусиноозёрский городской суд назначил молодому убийце 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.

