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В Улан-Удэ мужчина решил искупаться в одежде и чуть не утонул

В Улан-Удэ мужчина решил искупаться в одежде и чуть не утонул
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
На помощь пришли спасатели

Тонущего мужчину спасли улан-удэнские спасатели. Инцидент произошёл накануне, 13 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 8:48 на телефон 112 поступил звонок о том, что трое мужчин подъехали на автомобиле к берегу реки Уда со стороны Батарейки. Один из мужчин прямо в одежде прыгнул в воду и поплыл. Остальные мужчины уехали.

Местный житель наблюдал всё это из окна своей квартиры по улице Трубачеева. Он позвонил в экстренную службу, когда увидел, что купающийся тонет и просит о помощи.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательной службы города. Спасатели достали мужчину из воды и передали скорой медицинской помощи.


Справка:

Телефон службы спасения: 112. Можно звонить при отрицательном балансе, без SIM-карты и даже с заблокированного телефона.

спасение утопающего

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