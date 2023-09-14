В Улан-Удэ мужчина решил искупаться в одежде и чуть не утонул





Тонущего мужчину спасли улан-удэнские спасатели. Инцидент произошёл накануне, 13 сентября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 8:48 на телефон 112 поступил звонок о том, что трое мужчин подъехали на автомобиле к берегу реки Уда со стороны Батарейки. Один из мужчин прямо в одежде прыгнул в воду и поплыл. Остальные мужчины уехали.Местный житель наблюдал всё это из окна своей квартиры по улице Трубачеева. Он позвонил в экстренную службу, когда увидел, что купающийся тонет и просит о помощи.На место выехала дежурная смена поисково-спасательной службы города. Спасатели достали мужчину из воды и передали скорой медицинской помощи.Телефон службы спасения: 112. Можно звонить при отрицательном балансе, без SIM-карты и даже с заблокированного телефона.