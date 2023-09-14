В Иркутской области будут судить женщину, заморившую голодом сына

Она обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса



В Иркутской области предстанет перед судом 35-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский, обвиняемая в убийстве своего 12-летнего сына. Её будут судить по статьям «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



По данным следствия, долгое время женщина не обращалась к медикам, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья её сына. Сама она также принимала никакие меры по его лечению.



Спустя время мальчика экстренно доставили в больницу, где он вскоре скончался.



- Кроме того, женщина не обеспечивала сына качественным питанием, ребёнок в основном употреблял продукты быстрого питания. В начале августа прошлого года мальчика по экстренным показаниям доставили в областную больницу №2. Через непродолжительное время 12-летний ребёнок скончался в реанимационном отделении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

