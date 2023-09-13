13 сентября

12 сентября

Популярное

Улан-удэнка помогла мошенникам взломать аккаунт на «Госуслугах»

Улан-удэнка помогла мошенникам взломать аккаунт на «Госуслугах»
Происшествия, 
В итоге преступники оформили на неё кредит

11 сентября в полицию обратилась 42-летняя улан-удэнка с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что происходит попытка взлома её личных данных на портале госуслуг - для дальнейшего возможного оформления кредита.

«Для того, чтобы остановить операцию, необходимо ответить на телефонный звонок от представителей банка и удалить зловредное приложение», - убедил звонивший.

Горожанка поверила незнакомцу и продиктовала коды, пришедшие на телефон. Она думала, что таким образом заблокирует кредит. Однако в итоге сама же предоставила преступникам доступ к своему аккаунту.

В итоге через некоторое время доступ к своему профилю она потеряла, а затем пришло оповещение о том, что на неё оформлен кредит в сумме около 400 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Как сообщал «Байкал-Dailу», мошенники в последнее время всё чаще присваивают аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах».


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Бурятии
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 13.09.2023
Опрокинулся автомобиль «Тойота Виш»  
Житель Бурятии получил срок за то, что несколько лет истязал сына
Житель Бурятии получил срок за то, что несколько лет истязал сына
Происшествия, 13.09.2023
Отец троих детей избивал только старшего ребёнка
Житель Забайкалья смастерил самодельный карабин
Житель Забайкалья смастерил самодельный карабин
Происшествия, 13.09.2023
На мужчину возбудили уголовное дело
В Бурятии сгорели «Жигули»
В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия, 13.09.2023
Салон полностью выгорел
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 300 тысяч
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 300 тысяч
Происшествия, 13.09.2023
При этом женщина знала о таких способах мошенничества
В Иркутске полицейский женщинам и детям на пожаре
В Иркутске полицейский женщинам и детям на пожаре
Происшествия, 13.09.2023
Старший сержант Эльшан Дашдамиров находился неподалёку с братом и друзьями
В Москве обезглавили известного травматолога, родившегося в Бурятии
В Москве обезглавили известного травматолога, родившегося в Бурятии
Происшествия, 13.09.2023
Его обезображенное тело обнаружили в квартире столичной высотки

В Бурятии из-за ветхой электропроводки сгорел жилой дом
В Бурятии из-за ветхой электропроводки сгорел жилой дом
Происшествия, 13.09.2023
Во время возгорания в доме никого не было
В Улан-Удэ «Форд» сбил женщину на «зебре»
В Улан-Удэ «Форд» сбил женщину на «зебре»
Происшествия, 13.09.2023
Пострадавшую госпитализировали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^