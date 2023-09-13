В итоге преступники оформили на неё кредит
11 сентября в полицию обратилась 42-летняя улан-удэнка с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что происходит попытка взлома её личных данных на портале госуслуг - для дальнейшего возможного оформления кредита.
«Для того, чтобы остановить операцию, необходимо ответить на телефонный звонок от представителей банка и удалить зловредное приложение», - убедил звонивший.
Горожанка поверила незнакомцу и продиктовала коды, пришедшие на телефон. Она думала, что таким образом заблокирует кредит. Однако в итоге сама же предоставила преступникам доступ к своему аккаунту.
В итоге через некоторое время доступ к своему профилю она потеряла, а затем пришло оповещение о том, что на неё оформлен кредит в сумме около 400 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Как сообщал «Байкал-Dailу», мошенники в последнее время всё чаще присваивают аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах».
Улан-удэнка помогла мошенникам взломать аккаунт на «Госуслугах»
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