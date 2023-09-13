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В Чите домушник вынес через балконы две электроплиты

В Чите домушник вынес через балконы две электроплиты
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Вор увёз их на такси

В полицию Читы поступило заявление о краже электрической плиты из квартиры в микрорайоне Молодёжный. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Как выяснилось, в строящемся доме квартиры сдаются в эксплуатацию с чистовой отделкой и оборудованными электрическими плитами. Женщина получила ключи от новой квартиры на первом этаже и обнаружила отсутствие плиты и взломанную балконную дверь.

Вскоре полиция вышла на подозреваемого и доставили в полицию. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина украл две плиты с разных квартир в одном доме. В квартиры он пробирался через балконы.

- Установлено, что похищенную плиту он вывез на такси и сдал в комиссионный магазин. Кроме того, полицейскими установлена его причастность к краже ещё одной плиты из другой квартиры в этом же доме, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные электроплиты изъяты.
кража

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