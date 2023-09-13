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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Бурятии

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Опрокинулся автомобиль «Тойота Виш»

В Бичурском районе Бурятии произошло ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали.

Авария произошла сегодня, 13 сентября, на 10 км автодороги Дабатуй – Шанага – Хонхолой; в полицию о нём сообщила около двух часов дня дежурная медсестра Бичурской центральной районной больницы.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся.

- В машине находились три человека. В результате ДТП 60-летний пассажир скончался на месте, ещё один пассажир и водитель доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

До этого смертельные ДТП в республике были зарегистрированы 6 сентября. В Баргузинском районе водитель «Киа Бонго» погиб, врезавшись в самосвал. В Бичурском районе в перевернувшемся УАЗе погибли водитель и пассажирка.

ДТП смерть

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