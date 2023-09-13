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Житель Забайкалья смастерил самодельный карабин

Житель Забайкалья смастерил самодельный карабин
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
На мужчину возбудили уголовное дело

В Тунгокоченском районе Забайкальского края в лесу егерь задержал мужчину с карабином.

40-летнего жителя села Верх-Усугли передали сотрудникам полиции. Они выяснили, что у забайкальца отсутствует разрешение на хранение оружия, а карабин имеет признаки переделки.

Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

- Специалисты подтвердили, что карабин собран из разных частей кустарным способом. Задержанный в лесу мужчина признался, что изготовил оружие самостоятельно для личного пользования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Расследование продолжается.
оружие

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