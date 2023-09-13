Житель Забайкалья смастерил самодельный карабин

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

На мужчину возбудили уголовное дело



В Тунгокоченском районе Забайкальского края в лесу егерь задержал мужчину с карабином.



40-летнего жителя села Верх-Усугли передали сотрудникам полиции. Они выяснили, что у забайкальца отсутствует разрешение на хранение оружия, а карабин имеет признаки переделки.



Оружие было изъято и направлено на экспертизу.



- Специалисты подтвердили, что карабин собран из разных частей кустарным способом. Задержанный в лесу мужчина признался, что изготовил оружие самостоятельно для личного пользования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Расследование продолжается.

