На мужчину возбудили уголовное дело
В Тунгокоченском районе Забайкальского края в лесу егерь задержал мужчину с карабином.
40-летнего жителя села Верх-Усугли передали сотрудникам полиции. Они выяснили, что у забайкальца отсутствует разрешение на хранение оружия, а карабин имеет признаки переделки.
Оружие было изъято и направлено на экспертизу.
- Специалисты подтвердили, что карабин собран из разных частей кустарным способом. Задержанный в лесу мужчина признался, что изготовил оружие самостоятельно для личного пользования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Расследование продолжается.
Житель Забайкалья смастерил самодельный карабин
Происшествия, Фото:
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