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В Бурятии сгорели «Жигули»

В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Салон полностью выгорел

В Селенгинском районе Бурятии загорелся автомобиль ВАЗ-2106. Возгорание тушили четверо пожарных.

Пожар был потушен на площади три квадратных метров.

- Выгорел салон, частично повреждён кузов. Причина пожара – неисправность механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в группе «Селенга-инфо».

Ущерб устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в селе Багдарин Баунтовского района мужчина сжёг «Лексус» своей бывшей возлюбленной из ревности. Ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.

пожар

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