Салон полностью выгорел
В Селенгинском районе Бурятии загорелся автомобиль ВАЗ-2106. Возгорание тушили четверо пожарных.
Пожар был потушен на площади три квадратных метров.
- Выгорел салон, частично повреждён кузов. Причина пожара – неисправность механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в группе «Селенга-инфо».
Ущерб устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в селе Багдарин Баунтовского района мужчина сжёг «Лексус» своей бывшей возлюбленной из ревности. Ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.
В Бурятии сгорели «Жигули»
Происшествия, Фото:
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