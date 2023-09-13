При этом женщина знала о таких способах мошенничества
В Осинском районе Иркутской области 66-летняя женщина перевела телефонным мошенникам 300 тысяч рублей. Преступники использовали проверенную махинацию с «безопасным счётом».
Пенсионерка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил ей, что на её деньги покушаются мошенники и посоветовал обезопасить свои накопления.
Женщина доверилась аферистам. Следуя указаниям, она перевела 300 тысяч рублей со своей банковской карты на их «безопасный счёт».
- Женщина знала о мобильных интернет-мошенничествах, различных способах хищения денежных средств с банковских карт. Неоднократно потерпевшая слышала о таких преступлениях в СМИ и видела информацию в печатной продукции, однако не предполагала, что сама станет жертвой обмана, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 300 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При этом женщина знала о таких способах мошенничества
Горел жилой дом
Старший сержант Эльшан Дашдамиров находился неподалёку с братом и друзьями
По банкоматам она ездила с 23-летним внуком
Его обезображенное тело обнаружили в квартире столичной высотки
Ущерб составил почти 900 тысяч рублей
Во время возгорания в доме никого не было
Возбуждено уголовное дело
Пострадавшую госпитализировали
Внутри были телефоны и другая «запрещёнка»
Изъято более 25 тысяч фальшивых евро
Поджигатель мстил за то, что женщина его бросила
Потерпевшая простила вора
Водитель отвёз девочку в больницу и вернулся на место ДТП
Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ