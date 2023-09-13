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Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 300 тысяч

Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 300 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
При этом женщина знала о таких способах мошенничества

В Осинском районе Иркутской области 66-летняя женщина перевела телефонным мошенникам 300 тысяч рублей. Преступники использовали проверенную махинацию с «безопасным счётом».

Пенсионерка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник сообщил ей, что на её деньги покушаются мошенники и посоветовал обезопасить свои накопления.

Женщина доверилась аферистам. Следуя указаниям, она перевела 300 тысяч рублей со своей банковской карты на их «безопасный счёт».

- Женщина знала о мобильных интернет-мошенничествах, различных способах хищения денежных средств с банковских карт. Неоднократно потерпевшая слышала о таких преступлениях в СМИ и видела информацию в печатной продукции, однако не предполагала, что сама станет жертвой обмана, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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