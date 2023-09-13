На пожаре в Улан-Удэ пострадали три человека

Горел жилой дом
13 сентября произошёл пожар в жилом доме на улице Боровая в Улан-Удэ. В результате пожара пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
- В первой половине дня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Боровая в Железнодорожном районе города. В результате пожара пострадали три человека, - говорится в сообщении.
Открытое горение пожарные ликвидировали на площади 60 квадратных метров. В тушении участвовали 24 пожарных и семь единиц техники.
Причину возгорания устанавливают. На месте работает дознаватель МЧС.
Информация уточняется.
Горел жилой дом
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