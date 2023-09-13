В Иркутске полицейский женщинам и детям на пожаре

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Старший сержант Эльшан Дашдамиров находился неподалёку с братом и друзьями



Несколько дней назад в Иркутске произошёл пожар в здании кризисного центра для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ночью в комнате, где спала мама с ребёнком, из-за скачка напряжения загорелся осветительный прибор.



После задымления в помещении сработала пожарная сигнализация.



Неподалёку от здания находились старший сержант полиции Эльшан Дашдамиров, его брат и друзья. Молодые люди услышали сирену и побежали к месту происшествия.



Когда они поняли, что в здании пожар, незамедлительно перелезли через металлический забор и во время задымления помогали эвакуироваться женщинам с детьми.



- Увидели, что женщины спускаются со второго этажа, а сами проследовали по первому. Прошли в конец коридора, один из товарищей взял с собой огнетушитель. Мы обходили комнаты, наблюдали под кроватями, в шкафу, чтобы никто из детей не остался в здании, - рассказал Эльшан Дашдамиров.



По словам женщин и сотрудников центра, молодые люди оказали серьёзную физическую и моральную помощь. При этом мужчины спасли ещё и собаку, которая случайно оказалась в помещении.



Сотрудники фонда поблагодарили помощника участкового за помощь.





По информации ГУ МВД по Иркутской области.



