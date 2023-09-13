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В Иркутске полицейский женщинам и детям на пожаре

В Иркутске полицейский женщинам и детям на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Старший сержант Эльшан Дашдамиров находился неподалёку с братом и друзьями

Несколько дней назад в Иркутске произошёл пожар в здании кризисного центра для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ночью в комнате, где спала мама с ребёнком, из-за скачка напряжения загорелся осветительный прибор.

После задымления в помещении сработала пожарная сигнализация.

Неподалёку от здания находились старший сержант полиции Эльшан Дашдамиров, его брат и друзья. Молодые люди услышали сирену и побежали к месту происшествия.

Когда они поняли, что в здании пожар, незамедлительно перелезли через металлический забор и во время задымления помогали эвакуироваться женщинам с детьми.

- Увидели, что женщины спускаются со второго этажа, а сами проследовали по первому. Прошли в конец коридора, один из товарищей взял с собой огнетушитель. Мы обходили комнаты, наблюдали под кроватями, в шкафу, чтобы никто из детей не остался в здании, - рассказал Эльшан Дашдамиров.

По словам женщин и сотрудников центра, молодые люди оказали серьёзную физическую и моральную помощь. При этом мужчины спасли ещё и собаку, которая случайно оказалась в помещении.

Сотрудники фонда поблагодарили помощника участкового за помощь.


По информации ГУ МВД по Иркутской области.

пожар полиция

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