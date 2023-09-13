В Бурятии из-за ветхой электропроводки сгорел жилой дом





12 сентября в селе Боций Джидинского района Бурятии сгорел жилой деревянный дом.На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. Огонь потушили за 23 минуты, площадь пожара составила 42 квадратных метра.На момент возгорания в доме никого не было, так что пострадавших нет.- В результате пожара изнутри полностью выгорел дом, огнём уничтожено всё имущество, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Установлено, что пожар возник из-за короткого замыкания: очаг возгорания находился на кухне, а из-за аварийного состояния электропроводки огонь распространился по всему дому.