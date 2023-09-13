В Иркутской области слесарь погиб во время работ по устранению засора

Возбуждено уголовное дело



В Тулуне возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря во время проведения ремонтных работ. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области, мужчина погиб 28 августа.



- По версии следствия, 28 августа при производстве работ по устранению засора в канализационном люке рядом с жилым домом, расположенным на улице Ленина в Тулуне, погиб 50-летний слесарь аварийно-спасательных работ, - говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе изучают документацию по технике безопасности сотрудников предприятия.

