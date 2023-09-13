Труп он вывез в лес и накрыл ветками
51-летний житель Бичурского района Бурятии предстал перед судом за убийство и незаконное хранение взрывчатого вещества. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала подсудимого виновным.
Преступление произошло в ноябре 2021 года в посёлке Сахарный Завод. Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в дом односельчанина, чтобы разобраться, почему тот избил свою жену. Хозяин дома в это время спал.
Гость напал на спящего односельчанина и избил его принесённой с собой металлической трубой по голове. От множества ударов потерпевший умер на месте.
Скрывая следы преступления, убийца вывез труп в лес недалеко от Сахарного Завода. Здесь спрятал тело, накрыв его ветками.
Впрочем, убийцу разоблачили и задержали. Во время обысков в его доме также нашли взрывчатое вещество массой 115,7 грамм, купленное без соответствующего разрешения.
- Бичурский районный суд на основании вердикта присяжных заседателей назначил виновному по совокупности преступлений 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии до смерти избил трубой спящего знакомого
Происшествия, Фото:
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