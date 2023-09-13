В Москве обезглавили известного травматолога, родившегося в Бурятии



По информации источника «Царьграда», к месту в парке, где нашли обезображенного мужчину, вёл кровавый след – так, словно человека либо волокли уже мёртвым, либо кто-то насильно тащил его за собой – раненого, но ещё живого. Собственно, этот же след привёл правоохранителей к новостройке на улице Фестивальная (34-этажный жилой комплекс сдали полтора года назад), а там – к одной из квартир.



- Аюшеев, судя по отзывам его пациентов (отделение, где он трудился, занимается проведением сложных операций по замене суставов), считался очень квалифицированным специалистом. В комментариях на профильных сайтах его называют хирургом с золотым руками, настоящим профессионалом, чутким и обаятельным, – отмечает издание. – Коллеги подтверждают: Аюшеев действительно очень внимательно относился к пациентам. Буквально три месяца назад, в День медработника, его отметили за «добросовестную работу, преданность избранному делу и высокий профессионализм».



Доржо-Цырен Аюшеев – уроженец Бурятии. Он появился на свет в селе Гильбира Улан-Удэнского района (Улан-Удэнский район — административно-территориальная единица в составе Бурятской АССР РСФСР, существовавшая в 1963-1985 годах). Учился наш земляк в Алтайском государственном медуниверситете.



Как сообщает «МВД-Медиа», предполагаемого злоумышленника задержали в Зеленограде сотрудники угрозыска совместно с представителями УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по Москве. Подозреваемый –23-летний парень. Для его поимки полицейским понадобилось менее суток.



На севере Москвы устроили кровавую расправу. Там обезглавили двух мужчин. Уже известно, что один из погибших – врач-травматолог Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Приорова, 56-летний Доржо-Цырен Аюшеев.Злоумышленник расправился с врачом в его же собственной квартире в одной из московских высоток, где его и обнаружили, а вторую жертву с отсечённой головой – по предварительной информации, это гость Аюшеева – затем-то утащил в расположенный неподалёку в парк Дружбы.В Головинском межрайонном следственном отделе СУ по Северному административному округу главного следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело об убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Ход его расследования взяла под контроль в прокуратуре.Накануне на месте происшествия работали следователи и криминалисты. Сейчас проводят все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений.