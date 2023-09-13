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В Забайкалье в колонию перекинули свёртки с горящим маячком

В Забайкалье в колонию перекинули свёртки с горящим маячком
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Внутри были телефоны и другая «запрещёнка»

В Краснокаменске Забайкальского края трое неизвестных ночью перекинули на территорию исправительной колонии №10 свёртки и сбежали.

Сотрудники дежурной смены и резервной группы караула обнаружили два свёртка с горящим маячком белого цвета, обмотанные скотчем.

В свёртках оказались запрещённые предметы: восемь мобильных телефонов, два зарядных устройства, девять сим-карт, две пары наушников, флэш-карта и два USB-кабеля.


По данному факту назначена и проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
колония

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