В Забайкалье в колонию перекинули свёртки с горящим маячком





В Краснокаменске Забайкальского края трое неизвестных ночью перекинули на территорию исправительной колонии №10 свёртки и сбежали.Сотрудники дежурной смены и резервной группы караула обнаружили два свёртка с горящим маячком белого цвета, обмотанные скотчем.В свёртках оказались запрещённые предметы: восемь мобильных телефонов, два зарядных устройства, девять сим-карт, две пары наушников, флэш-карта и два USB-кабеля.По данному факту назначена и проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.