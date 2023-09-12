Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ
В Сочи полицейские задержали сутенёра из Бурятии, который находился в федеральном розыске 12 лет, с 2011 года.
- Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. С 2010 по 2011 год разыскиваемый вместе с иными участниками преступной группы занимался вовлечением в занятие проституцией девушек. К ним применяли насилие и совершали иные преступления против личности, - сообщили в МВД по Бурятии.
Кроме того, ещё в 2008 году подозреваемый вместе с двумя знакомыми напал на семью, ехавшую на машине по федеральной трассе в Прибайкальском районе. У них преступники отобрали более 100 тысяч рублей.
Недавно оперативникам Бурятии удалось выяснить местонахождение преступника. Информацию они передали коллегам из Краснодарского края.
Как уточнили в МВД, 8 сентября мужчину задержали в Адлерском районе Сочи. Сейчас он помещён в местное СИЗО, но скоро его этапируют в Бурятию для проведения следственных действий.
Сутенёра из Бурятии спустя 12 лет нашли в Сочи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ
В нём лежали документы, личные вещи и 3500 рублей
Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей
Авария произошла на улице Бабушкина
С начала года в таких авариях пострадали 14 человек
Автомобиль остановили на проспекте 50-летия Октября
Молодой человек потерялся почти неделю назад
Мужчина погиб на месте
Его госпитализировали
Медики осмотрели шестерых человек
Пострадавшую госпитализировали
Мужчина заплутал в лесу неделю назад
Возгорание тушили 12 человек
Пожар потушили через час
Происшествия, 11.09.2023
Грузовик покатился и задавил мальчика