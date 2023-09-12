Сутенёра из Бурятии спустя 12 лет нашли в Сочи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ



В Сочи полицейские задержали сутенёра из Бурятии, который находился в федеральном розыске 12 лет, с 2011 года.



- Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. С 2010 по 2011 год разыскиваемый вместе с иными участниками преступной группы занимался вовлечением в занятие проституцией девушек. К ним применяли насилие и совершали иные преступления против личности, - сообщили в МВД по Бурятии.



Кроме того, ещё в 2008 году подозреваемый вместе с двумя знакомыми напал на семью, ехавшую на машине по федеральной трассе в Прибайкальском районе. У них преступники отобрали более 100 тысяч рублей.



Недавно оперативникам Бурятии удалось выяснить местонахождение преступника. Информацию они передали коллегам из Краснодарского края.



Как уточнили в МВД, 8 сентября мужчину задержали в Адлерском районе Сочи. Сейчас он помещён в местное СИЗО, но скоро его этапируют в Бурятию для проведения следственных действий.

