В Иркутской области раскрыли кражу рюкзака у билетного кассира





В транспортную полицию в Иркутской области обратилась билетный кассир с заявлением о краже. Женщина рассказала, что во время рабочей поездки в электричке «Семигорск – Лена – Восточная» у неё украли рюкзак.В сумке находились документы, личные вещи и 3500 рублей. Общая сумма ущерба составила более восьми тысяч рублей.Транспортные полицейские выяснили, что кража произошла между станциями Лена и Речники. Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 46-летний пассажир электропоезда, который признался в содеянном.- Мужчина пояснил, что взяв чужой рюкзак, вышел на остановочном пункте Речники (724 километр) в городе Усть-Кут. Деньги потратил на собственные нужды. Сумку выбросил в кусты недалеко от станции, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.