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В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам

В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей

В Иркутске 83-летняя пенсионерка продала свою квартиру и перечислила телефонным мошенникам свыше трёх миллионов рублей. Только после этого пожилая женщина обратилась в полицию.

- Злоумышленник позвонил пострадавшей на стационарный телефон и представился следователем. Затем рассказал легенду о том, что мошенники пытаются продать её квартиру. А чтобы сохранить имущество, нужно самой совершить такую сделку, а деньги от продажи перевести на резервный счёт для сохранности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Аферисты действовали хладнокровно, даже «помогли» женщине и привлекли к делу настоящих риелторов.

После того как пенсионерка выполнила все действия, а именно продала квартиру и перевела всю сумму, мошенники перестали выходить на связь.

мошенничество

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