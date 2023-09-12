Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей
В Иркутске 83-летняя пенсионерка продала свою квартиру и перечислила телефонным мошенникам свыше трёх миллионов рублей. Только после этого пожилая женщина обратилась в полицию.
- Злоумышленник позвонил пострадавшей на стационарный телефон и представился следователем. Затем рассказал легенду о том, что мошенники пытаются продать её квартиру. А чтобы сохранить имущество, нужно самой совершить такую сделку, а деньги от продажи перевести на резервный счёт для сохранности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Аферисты действовали хладнокровно, даже «помогли» женщине и привлекли к делу настоящих риелторов.
После того как пенсионерка выполнила все действия, а именно продала квартиру и перевела всю сумму, мошенники перестали выходить на связь.
В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам
Происшествия, Фото:
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