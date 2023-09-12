Авария произошла на улице Бабушкина
Сегодня, 12 сентября, на улице Бабушкина в Улан-Удэ на бок перевернулся автомобиль «Хонда».
По предварительным данным, водитель «Хонды», выезжая с улицы Красной Звёзды, совершил столкновение с «Нивой», после чего иномарка и опрокинулась.
- В результате ДТП травмы получила 77-летняя пассажир отечественного автомобиля, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
5 сентября массовое ДТП произошло на проспекте Победы. Участниками ДТП стали четыре автомобиля; одна из машин перевернулась на крышу.
В Улан-Удэ автомобиль опрокинулся на бок в ДТП
Происшествия, Фото:
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