12 сентября

11 сентября

Популярное

В Улан-Удэ автомобиль опрокинулся на бок в ДТП

В Улан-Удэ автомобиль опрокинулся на бок в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла на улице Бабушкина

Сегодня, 12 сентября, на улице Бабушкина в Улан-Удэ на бок перевернулся автомобиль «Хонда».

По предварительным данным, водитель «Хонды», выезжая с улицы Красной Звёзды, совершил столкновение с «Нивой», после чего иномарка и опрокинулась.

- В результате ДТП травмы получила 77-летняя пассажир отечественного автомобиля, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



5 сентября массовое ДТП произошло на проспекте Победы. Участниками ДТП стали четыре автомобиля; одна из машин перевернулась на крышу
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам
В Иркутске продала свою квартиру и перевела все деньги мошенникам
Происшествия, 12.09.2023
Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей
В Улан-Удэ автомобиль опрокинулся на бок в ДТП
В Улан-Удэ автомобиль опрокинулся на бок в ДТП
Происшествия, 12.09.2023
Авария произошла на улице Бабушкина
В Бурятии растёт число ДТП с наездами на животных
В Бурятии растёт число ДТП с наездами на животных
Происшествия, 12.09.2023
С начала года в таких авариях пострадали 14 человек
В Улан-Удэ пьяная водитель предлагала взятку инспекторам ДПС
В Улан-Удэ пьяная водитель предлагала взятку инспекторам ДПС
Происшествия, 12.09.2023
Автомобиль остановили на проспекте 50-летия Октября
В Забайкалье ищут 23-летнего сборщика кедровых орехов
В Забайкалье ищут 23-летнего сборщика кедровых орехов
Происшествия, 12.09.2023
Молодой человек потерялся почти неделю назад
В Бурятии 15-летнюю девочку сбили на «зебре»
В Бурятии 15-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия, 12.09.2023
Пострадавшую госпитализировали
На севере Бурятии вспыхнул жилой дом
На севере Бурятии вспыхнул жилой дом
Происшествия, 12.09.2023
Возгорание тушили 12 человек
Жителя Иркутской области приговорили к 18 годам за убийство рыбаков
Жителя Иркутской области приговорили к 18 годам за убийство рыбаков
Происшествия, 11.09.2023
Мужчина расправился с приятелями во время распития алкоголя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^