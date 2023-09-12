С начала года в таких авариях пострадали 14 человек
С начала года в Бурятии зарегистрировано 120 ДТП, связанных с наездами на животных – коров, лошадей, собаки. В большинстве случаев это аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Вместе с тем, 14 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД по Бурятии.
Одно из таких происшествий произошло накануне, 11 сентября, в Иволгинском районе. Около 23 часов 49-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на трассе «Байкал» наехал на лошадь. В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка, она с травмами обратилась в больницу.
Именно в Иволгинском районе чаще всего происходят подобные ДТП – 30 аварий с начала года. Далее идёт Тункинский район – 21 авария, Мухошибирcкий район – 13 ДТП, в Кабанском районе зарегистрировано 11 наездов на животных, в Селенгинском районе – 8 ДТП.
Как правило, наезды на животных происходят в тёмное время суток на автодорогах вне населённых пунктов. В таких случаях водителям необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать все обстоятельства аварии, в том числе, характер повреждения транспорта. Следует принять меры к установлению собственника животного: это могут быть специальные отметки или маркировка, а также показания свидетелей.
Владельцам же сельскохозяйственных животных необходимо помнить об административной ответственности за нарушение правил выпаса скота. В каждом поселении определены места выпаса и прогона скота.
В Бурятии растёт число ДТП с наездами на животных
Происшествия, Фото:
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